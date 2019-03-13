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Певица Вера Брежнева отреклась от Украины: фанаты в шоке

STYLERПерсоны    13.03.2019 - 11:48
Певица Вера Брежнева отреклась от Украины: фанаты в шоке
Вера Брежнева (скриншот)

Вера Брежнева не считает себя украинской певицей

Вера Брежнева - не украинская певица. Такое заявление сама артистка, родившаяся в городе Каменское Днепропетровской области, сделала в интервью украинофобу Вячеславу Манучарову.

Так, в передаче Манучаров, который является ярым поклонником Владимира Путина, упрекнул артистку в том, что в поисковике "Яндекс" она "в странном статусе", то есть, указана как "украинская певица". На что Брежнева ответила, что "никогда не была украинской певицей".

"Я никогда не была украинской певицей, потому что не участвовала там ни в одной "Песне года"... Меня сама Украина не воспринимала. Плюс, еще считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. А у меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Изначально 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ и всему миру", - сказала Вера.

После этих слов Манучаров сказал, что "Яндекс" должен исправить "украинскую певицу" на "российскую".

"Или просто на певицу... Или дописать "певица родом из Украины", - сказала Брежнева.

Певица Вера Брежнева отреклась от Украины: фанаты в шоке

Вера Брежнева 

Слова звезды вызвали бурю негодования у ее поклонников из Украины.

  • Она мне раньше даже нравилась, пока рот не открывала...﻿
  • Сразу скажу: я не хейтер, но до чего же примитивная барышня.
  • Фу, Верка противная. Со своим наигранным позитивом. Тараторит, как пулемет. Как была колхоз, так и осталась.
  • Она очень примитивная и слишком сладко ее преподносят. Внутри наверняка полно грязи.﻿
  • Хорошо, что этот ''талант'' свалил из Украины окончательно!
  • Бедная, так испугалась, что назвали украинской певицей. Противно смотреть. Иуда, продавшаяся за 30 серебренников. Живет в Украине и стесняется этого. Крыса (в это интервью Брежнева сказала, что живет на четыре страны - Украину, США, Италию и РФ - ред.).

Напомним, что в 2010 году Брежнева была признана "Самой красивой женщиной Украины".

Момент, где Брежнева говорит, что она не украинская певица, - с 18:28.

Вера Брежнева заявила, что она не украинская певица

Ранее Вера Бережнева показала, как красится в "походных" условиях.

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