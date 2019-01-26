ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

STYLERПерсона    26.01.2019 - 12:19
Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали
Коллаж РБК-Украина

В сети пишут, что инцидент с избиением связан с украинским исполнителем Дзидзьо

Недавно в социальной сети Instagram известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская заявила об избиении ее концертного директора. Артистка рассказала подробности инцидента и призвала поклонников распространить в сети информацию о случае с целью найти компетентную помощь. В комментариях разразился настоящий скандал: некоторые считают, что нападение на директора Цибульской имеет прямое отношение к налету на Дзидзьо, ведь они родственники.

Видео: (instagram.com/cybulskaya)

Под публикацией артистка призвала поклонников помочь найти преступников.

"Люди, у меня никогда ни с кем не было никаких конфликтов и проблем! Никогда! Я честно работаю, поэтому о таком ужасе молчать не могу! Мы ждали, что полиция это решит оперативно, написали заявление, сняли побои, но до сих пор не получили никаких результатов. Если мы сейчас проигнорируем, то это может быть с каждым завтра. НЕ МОЛЧИТЕ! Обращаюсь в государственные органы! Помогите найти преступников! Обращаюсь к своим подписчикам!!! Давайте будем наводить порядок! Это какой-то ад! Будем благодарны за распространение информации", — написала Цибульская под публикацией.

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Скриншот поста аккаунта instagram.com/cybulskaya

Поклонники посчитали, что инцидент с избиением концертного директора Ольги Цибульской напрямую связан с избиением украинского музыканта Дзидзьо.

"Боже, какой кошмар. Что вообще происходит? Недавно Дзидзьо побили, сейчас вашего директора. Мир сошел с ума. Надеюсь, найдутся виновные", "Капец какие жестокие люди по земле ходят", "Просто жесть", "Боже, какой ужас! Куда мир катится", "Может это как-то связано с избиением Дзидзьо? Вы же родственники…", "Оля, надеюсь их найдут. Но, уже была не одна социальная реакция, не на одно дело. Как там из Дзидзьо дело продвигается? Здоровья вашему директору", "То Дзидзьо, теперь ты Оля. Что у вас там случилось?", "Это связано с Дзидзьо. Когда на него напали, это касалось денег, и на тебя могли сделать налет потому, что ты выступала с ним. Я там не знаю, как вы деньги делили", "Как-то странно, то побили Дзидзьо, то вашего директора. Оля, вам не кажется, что это как-то связанно? У меня такая мысль промелькнула!" — пишут в сети.

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/cybulskaya

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в деле об избиении DZIDZIO появился совершенно неожиданный поворот.

А также рассказывали о том, что DZIDZIO выписали из больницы после избиения.

Кроме того, мы писали о том, что Дзидзьо показал первую фотографию без бороды.

Мать-изверг из Запорожья "прославилась" уже на весь мир Всех пациентов выкинули на улицу: детали скандала в Одессе
Новости Украины скандализбиениеДзидзьоОльга Цибульская
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь