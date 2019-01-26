Подруга Дзидзьо заявила об еще одном избиении: все детали

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В сети пишут, что инцидент с избиением связан с украинским исполнителем Дзидзьо

Недавно в социальной сети Instagram известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская заявила об избиении ее концертного директора. Артистка рассказала подробности инцидента и призвала поклонников распространить в сети информацию о случае с целью найти компетентную помощь. В комментариях разразился настоящий скандал: некоторые считают, что нападение на директора Цибульской имеет прямое отношение к налету на Дзидзьо, ведь они родственники.

Видео: (instagram.com/cybulskaya)

Под публикацией артистка призвала поклонников помочь найти преступников.

"Люди, у меня никогда ни с кем не было никаких конфликтов и проблем! Никогда! Я честно работаю, поэтому о таком ужасе молчать не могу! Мы ждали, что полиция это решит оперативно, написали заявление, сняли побои, но до сих пор не получили никаких результатов. Если мы сейчас проигнорируем, то это может быть с каждым завтра. НЕ МОЛЧИТЕ! Обращаюсь в государственные органы! Помогите найти преступников! Обращаюсь к своим подписчикам!!! Давайте будем наводить порядок! Это какой-то ад! Будем благодарны за распространение информации", — написала Цибульская под публикацией.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/cybulskaya

Поклонники посчитали, что инцидент с избиением концертного директора Ольги Цибульской напрямую связан с избиением украинского музыканта Дзидзьо.

"Боже, какой кошмар. Что вообще происходит? Недавно Дзидзьо побили, сейчас вашего директора. Мир сошел с ума. Надеюсь, найдутся виновные", "Капец какие жестокие люди по земле ходят", "Просто жесть", "Боже, какой ужас! Куда мир катится", "Может это как-то связано с избиением Дзидзьо? Вы же родственники…", "Оля, надеюсь их найдут. Но, уже была не одна социальная реакция, не на одно дело. Как там из Дзидзьо дело продвигается? Здоровья вашему директору", "То Дзидзьо, теперь ты Оля. Что у вас там случилось?", "Это связано с Дзидзьо. Когда на него напали, это касалось денег, и на тебя могли сделать налет потому, что ты выступала с ним. Я там не знаю, как вы деньги делили", "Как-то странно, то побили Дзидзьо, то вашего директора. Оля, вам не кажется, что это как-то связанно? У меня такая мысль промелькнула!" — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/cybulskaya

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в деле об избиении DZIDZIO появился совершенно неожиданный поворот.

А также рассказывали о том, что DZIDZIO выписали из больницы после избиения.

Кроме того, мы писали о том, что Дзидзьо показал первую фотографию без бороды.