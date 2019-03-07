Пробивать стену не своей головой не имею права: почему TAYANNA отказалась от Нацотбора

Продюсер певицы рассказал, что произошло во время Нацотбора

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, отказалась участвовать в Нацотборе на Евровидение, так как не хотела конкурировать с более сильными исполнителями. Об этом рассказал продюсер Михаил Ясинский в интервью для издания liroom.

Он напомнил, что еще в прошлом году TAYANNA отказывалась участвовать в Нацотборе после своего второго поражения фан-клубу Melovin.

"Как вам известно, еще в прошлом году, после второго поражения в нацотборе, фан-клубу победителя талант-шоу канала, проводящего отбор, TAYANNA отказалась участвовать в отборе на "Евровидение в будущем", - отметил Ясинский.

Он рассказал, что в этом году с трудом уговорил певицу снова принять участие в Нацотборе и она согласилась, так как продюсеры сообщили, что KAZKA участвовать не будет.

"В этом году я сделал все возможное и невозможное, чтобы она согласилась. Хотя от этого желания у нее не прибавилось. Когда поступило предложение от продюсеров, я однозначно сказал, что в битве фан-клубов мы третий раз не участвуем, и что если будет участвовать KAZKA, то я как менеджер понимаю все риски необъективного телефонного голосования и, несмотря на все таланты моей артистки, я не могу подвергать ее в третий раз подряд подобному стрессу. Я считаю, что KAZKA должна ехать без всяких отборов. На что мне сказали, что Казки не будет", - сообщил Ясинский.

Он признался, что после того как KAZKA появилась среди участников нацотбора, он понял, что не имеет права заставлять TAYANNA участвовать.

"Когда KAZKA появилась среди участников отбора, мы не сразу приняли решение отказаться от отбора, а только после первых репетиций, когда я понял, что мои личные амбиции не могут быть реализованы за счет артиста, который не горит, искренне не хочет участвовать в этом, когда я понял, что пробивать стену не своей головой я просто не имею права", - объяснил продюсер и добавил, что не готов ответить на вопрос, будет ли TAYANNA пробовать свои силы в следующем году.

"Не могу сказать, мне кажется, что она права в своем нежелании в этом участвовать и этот весь скандал только подтвердил ее мудрость. Слишком все тут запущено и что бы ни придумали, все равно найдется место для разборок недовольных, думаю, что только после того как в стране наступит порядок, прежде всего в головах, тогда и можно будет говорить о таких проектах как национальный отбор", - резюмировал Ясинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кондратюк выразил мнение о том, почему TAYANNA могла отказаться от участия в Нацотборе.

А также рассказывали о том, что TAYANNA возмутила организаторов Нацотбора на Евровидение 2019.