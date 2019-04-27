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Была проблема: Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток живет отдельно

STYLERПерсоны    27.04.2019 - 09:43
Была проблема: Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток живет отдельно
Елена Кравец рассказала, почему ее 16-летняя дочь живет отдельно (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена Кравец рассказала, почему ее дочь Маша живет не с семьей

Елена Кравец рассказала, почему ее 16-летняя дочь живет отдельно. Актриса студии "95 квартал" призналась, что старшая дочь звезды уже как год живет не с семьей. Во время интервью Жени Жигалиной для youtube-канала "Женин журнал" она объяснила это тем, что были проблемы с жильем.

Елена Кравец откровенно рассказала, как она решилась на такой шаг и отпустила дочь жить отдельно.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - признается артистка.

Актриса призналась, что волновалась о дочери, но сейчас она спокойна.

"Первое время я волноваться, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши", - рассказывает актриса.

Была проблема: Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток живет отдельно

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Переезд, по мнению звезды "95 квартала", пошел ее дочери на пользу.

"Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой. Это, действительно, школа жизни", - добавляет Кравец.

Елена Кравец рассказала, почему ее 16-летняя дочь живет отдельно (видео: youtube.com)

Напомним, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине все чаще возникает вопрос о том, кто еще из актеров студии "Квартал 95" намерен пойти в политику вслед за уже бывшим шоуменом. Так, недавно о своих политических амбициях рассказала Елена Кравец.

К слову, ранее сам Владимир Зеленский признался, что кое-кто из его команды таки пойдет в политику.

Только не нервничайте: Комаровский дал важный совет родителям Вслед за Зеленским? Елена Кравец поведала о политических амбициях
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