Протесты в Венесуэле: кто такой Мадуро и почему его хотят свергнуть

Коллаж РБК-Украина

Мы собрали факты о Николасе Мадуро, которого хотят свергнуть с поста президента Венесуэлы

В Венесуэле во время протестов против Николаса Мадуро уже погибли 16 человек. Напомним, что антиправительственные протесты проходят по всей стране - люди вышли на улицы, протестуя против узурпации власти действующим президентом Мадуро.

Кто такой Николас Мадуро?

Этот человек родился в Каракасе 23 ноября 1962 года. После школы работал водителем автобуса и в то же время начал учувствовать в политической жизни сначала своего родного города, а потом и всей страны. Был одним из основателей Движения за V республику, а также сыграл очень важную роль в освобождении Уго Чавеса (после был одним из лидером президентской кампании диктатора).

Был спикером венесуэльского парламента, разрабатывал Трудовой кодекс, называл всех оппозиционных политиков "фашистами". Интересно, что Мадуро до сих пор не имеет высшего образования.

Президентство Мадуро ознаменовалось высоким уровнем преступности в стране, экономическим кризисом (в 2016 году инфляция составила 800%) и постоянными массовыми акциями и демонстрациями.

Николас Мадуро (фото: instagram.com/nicolasmaduro)

Тем не менее на внеочередных президентских выборах в 2018 году Мадуро снова одержал победу. Правда, результаты выборов не признали вызвали большинство стран: США, Аргентина, Канада и другие. Но вот среди тех, кто горячо поддерживает Мадуро - власти России и лично президент РФ Владимир Путин.

В августе прошлого года несколько дронов, несущих взрывчатые вещества, пытались атаковать Мадуро и других правительственных чиновников. Правда, безрезультатно.

Президент Венесуэлы женат на старшей за себя почти на 10 лет Силии Флорес. Она является известным в своей стране "левым" политиком. У пары есть сын, названный в честь своего отца. И тоже политик.

Николас Мадуро (фото: instagram.com/nicolasmaduro)

Тем временем Instagram лишил Мадуро президентского статуса. То же произошло и с Facebook-аккаунтом этого человека. Зато значок, подтверждающий подлинность страницы, появился в аккаунте Гуайдо.

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Напомним, что Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. При этом, "исполняющим обязанности президента" в Венесуэле на сегодняшний день фактически является спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, который уже получил поддержку Европейского Союза.