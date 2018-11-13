"Провели в последний путь": Камалия сообщила о смерти близкого человека

Фото: Камалия (instagram.com/kamaliyaofficial)

На днях умерла бабушка украинской певицы

Известная украинская певица Камалия, которая показала, в какие костюмы нарядились на Хэллоуин ее дочки, сообщила о смерти своей бабушки. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в Instagram.

"Вчера провели в последний путь мою бабушку, моей мамы родную тётю. Она была очень светлым, добрым и правильным человеком, уважаемой друзьями, коллегами, соседями и родными, но, к сожалению, с очень нелёгкой судьбой. Покойся с миром наша родная! Вечная память! Царствие небесное!" - написала Камалия.

Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Пользователи выразили свои соболезнования, пожелав поскорее пережить семье горе:

Скриншот поста: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, что Лолита составила необычное завещание, в котором пожелала, чтоб ее прах после смерти отвезли в Украину. Как рассказала певица Малахову, она таким образом намерена воссоединиться с родиной и обойти запрет СБУ. Милявская написала в своем завещание, что хотела бы, чтобы прах после ее смерти был разделен на три части.

Мы писали, что популярная американская певица находится при смерти. Как утверждает Фридман, 76-летняя звезда ритм-энд-блюза серьезно больна и на данный момент находится при смерти. Возле ее постели в Детройте собрались близкие родственники, которые молятся о здоровье Ареты Франклин и просят поклонников певицы сделать то же самое.

Мы сообщали, что Марина Хлебникова госпитализирована после трагической смерти бывшего мужа. Из-за пережитого стресса, к певице дважды за ночь приезжала "скорая", на второй раз певицу доставили в специализированную больницу.

Видео: Топ-5 самых богатых депутатов Украины