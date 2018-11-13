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"Провели в останню путь": Камалія повідомила про смерть близької людини

STYLERПерсона    13.11.2018 - 17:35
"Провели в останню путь": Камалія повідомила про смерть близької людини
Фото: Камалія (instagram.com/kamaliyaofficial)

Днями померла бабуся української співачки

Відома українська співачка Камалія, яка показала, в які костюми вбралися на Хеллоуїн її дочки, повідомила про смерть своєї бабусі. Відповідний пост знаменитість опублікувала у Instagram.

"Вчора провели в останню путь мою бабусю, моєї мами рідну тітку. Вона була дуже світлою, доброю і правильною людиною, шанованою друзями, колегами, сусідами і рідними, але, на жаль, з дуже нелегкою долею. Спочивай з миром наша рідна! Вічна пам'ять! Царство небесне!" - написала Камалія.

&quot;Провели в останню путь&quot;: Камалія повідомила про смерть близької людиниФото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Користувачі висловили свої співчуття, побажавши скоріше пережити родині співачки горе:

&quot;Провели в останню путь&quot;: Камалія повідомила про смерть близької людини

Скріншот поста: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, що Лоліта склала незвичайне заповіт, у якому побажала, щоб її прах після смерті відвезли в Україну. Як розповіла співачка Малахову, вона таким чином має намір возз'єднатися з батьківщиною і обійти заборону СБУ. Мілявська написала у своєму заповіті, що хотіла б, щоб прах після її смерті був розділений на три частини.

Ми писали, що популярна американська співачка знаходиться при смерті. Як стверджує Фрідман, 76-річна зірка ритм-енд-блюзу серйозно хвора і на даний момент знаходиться при смерті. Біля її ліжка в Детройті зібралися близькі родичі, які моляться за здоров'я Арети Франклін і просять шанувальників співачки зробити те ж саме.

Ми повідомляли, що Марина Хлєбнікова госпіталізована після трагічної смерті колишнього чоловіка. Через пережитий стрес, до співачці двічі за ніч приїжджала "швидка", на другий раз співачку доставили в спеціалізовану лікарню.

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