"Пусть отвезут в Украину": Лолита составила необычное завещание

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Артистка дала указания, как поступить с ее телом после смерти

Российская эстрадная певица украинского происхождения Лолита Милявская составила завещание, в котором пожелала, чтоб ее прах после смерти отвезли в Украину. Об этом она рассказала телеведущему Андрею Малахову, который заехал к ней в гости, пишет издание "СтарХит".

В 2017 году Лолите Милявской, родственники которой остались жить в Украине, сотрудники СБУ запретили пересекать границу из-за того, что она организовала гастроли в оккупированном Крыму.

Как рассказала певица Малахову, она таким образом намерена воссоединиться с родиной и обойти запрет СБУ. Милявская написала в своем завещание, что хотела бы, чтобы прах после ее смерти был разделен на три части.

"Лолита рассказала, что завещала развеять после смерти часть своего праха на вершине розовой горы, виднеющейся из окон ее болгарского дома, другую — отдать на волю московского ветра в Лялином переулке, где она долго жила. "А третью, — вздохнула Лола, — пусть отвезут в Украину. Хотя бы так я воссоединюсь со своей родиной", — процитировал артистку Малахов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолита Милявская пожаловалась, что ее не пускают в Украину.

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не смогла приехать в Киев на выпускной дочери.

А также рассказывали о том, что Лолита решила увезти дочь из Украины в РФ.

Видео: РБК-Украина