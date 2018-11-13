"Нехай відвезуть в Україну": Лоліта склала незвичайний заповіт

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Артистка дала вказівки, як вчинити з її тілом після смерті

Російська естрадна співачка українського походження Лоліта Мілявська склала заповіт, у якому побажала, щоб її прах після смерті відвезли в Україну. Про це вона розповіла телеведучому Андрію Малахову, який заїхав до неї в гості, пише видання "СтарХит".

У 2017 році Лоліті Мілявської, родичі якої залишилися жити в Україні, співробітники СБУ заборонили перетинати кордон через те, що вона організувала гастролі в окупованому Криму.

Як розповіла співачка Малахову, вона таким чином має намір возз'єднатися з батьківщиною і обійти заборону СБУ. Мілявська написала у своєму заповіті, що хотіла б, щоб прах після її смерті був розділений на три частини.

"Лоліта розповіла, що заповідала розвіяти після смерті частину свого праху на вершині рожевої гори, яку видно з вікон її болгарського будинку, іншу — віддати на волю московського вітру в Ляліному провулку, де вона довго жила. "А третю, — зітхнула Лола, — нехай відвезуть в Україну. Хоча б так я возз'єднаюсь зі своєю батьківщиною", — процитував артистку Малахов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська поскаржилася, що її не пускають в Україну.

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не змогла приїхати в Київ на випускний дочки.

А також розповідали про те, що Лоліта вирішила забрати дочку з України в РФ.

Відео: РБК-Україна