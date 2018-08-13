Популярная американская певица находится при смерти

Фото: Скорая помощь (wikimedia.orgBrokenSphere)

Ранее у звезды диагностировали рак

Известная американская певица, которую называют королевой соула, Арета Франклин находится при смерти. Об этом сообщил кинокритик Роджер Фридман в своей колонке на портале Showbiz 411.

Как утверждает Фридман, 76-летняя звезда ритм-энд-блюза серьезно больна и на данный момент находится при смерти. Возле ее постели в Детройте собрались близкие родственники, которые молятся о здоровье Ареты Франклин и просят поклонников певицы сделать тоже самое.

Известно, что в 2010 году у Ареты Франклин диагностировали рак, но на протяжении последних лет, она активно выступала и продолжала свою карьеру.

Ее последнее выступление состоялось в ноябре 2017-го года для фонда борьбы со СПИДом, который основал певец Элтон Джон.

А также она выступила в августе 2017-го года в Манн-центре в Филадельфии. По словам Роджера Фридмана, Арета на тот момент уже боролась с обезвоживанием и истощением, но тем не менее выступила чудесно.

Фото: Арета Франклин (facebook com/arethafranklin)

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла в 1987 году. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

Арета Франклин родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе, но почти всю свою жизнь прожила в Детройте. Петь начала рано, в 14 лет, но до 1966 года ее знали только в очень узких кругах, так как ее песни не попадали на радио. Считалось, что ее ранее творчество было нестабильным, так как у нее не было хорошего наставника.

В 1966 году у Ареты Франклин появился продюсер, который по сути и сделал из нее звезду. Ее песни стали хитами, а сама она получила мировое признание и награду "Грэмми".

Напомним, ранее мы писали о том, что у известного российского певца Николая Носкова случился инсульт.

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Видео: РБК-Украина