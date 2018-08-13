Популярна американська співачка знаходиться при смерті

Фото: Швидка допомога (wikimedia.orgBrokenSphere)

Раніше у зірки діагностували рак

Відома американська співачка, яку називають королевою соулу, Арета Франклін знаходиться при смерті. Про це повідомив кінокритик Роджер Фрідман у своїй колонці на порталі Showbiz 411.

Як стверджує Фрідман, 76-річна зірка ритм-енд-блюзу серйозно хвора і на даний момент знаходиться при смерті. Біля її ліжка в Детройті зібралися близькі родичі, які моляться про здоров'я Арети Франклін і просять шанувальників співачки зробити теж саме.

Відомо, що в 2010 році у Арети Франклін діагностували рак, але протягом останніх років, вона активно виступала і продовжувала свою кар'єру.

Її останній виступ відбувся в листопаді 2017-го року для фонду боротьби зі Снідом, який заснував співак Елтон Джон.

А також вона виступила в серпні 2017-го року в Манн-центрі у Філадельфії. За словами Роджера Фрідмана, Арета на той момент вже боролася з обезводненням і виснаженням, але тим не менш виступила чудово.

Фото: Арета Франклін (facebook com/arethafranklin)

Арета Франклін — перша жінка, ім'я якої з'явилося в Залі слави рок-н-ролу в 1987 році. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав її найвидатнішою співачкою в історії.

Арета Франклін народилася 25 березня 1942 року в Мемфісі, але майже все своє життя прожила в Детройті. Співати почала рано, в 14 років, але до 1966 року її знали лише в дуже вузьких колах, так як її пісні не потрапляли на радіо. Вважалося, що її ранішня творчість була нестабільною, так як у неї не було хорошого наставника.

У 1966 році у Арети Франклін з'явився продюсер, який по суті і зробив з неї зірку. Її пісні стали хітами, а сама вона отримала світове визнання і нагороду "Греммі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у відомого російського співака Миколи Носкова стався інсульт.

А також повідомляли, що у Чернівцях помер відомий хоровий співак.

Відео: РБК-Україна