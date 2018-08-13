Был настоящим патриотом: умер известный украинский певец

Иллюстративное фото (УНИАН)

Скончался выдающийся участник знаменитого украинского хора "Осанна"

В Черновцах скончался известный певец, участник хора "Осанна" Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ Владимир Цемко. Об этом на своей Facebook-странице сообщила волонтер Галина Абрамюк.

Владимир Цемко умер 11 августа. Последнее время певец очень болел, смертельная болезнь не давала ему покоя, но он все равно пытался побороть недуг.

Владимир Цемко (фото: facebook.com/gala.abramuk)

"Настойчивый патриот был! Твердый и энергичный украинец! Земля пухом. Слава Украине! Героям Слава! Это искренне, исчерпывающе и правдиво о Владимире Цемко", - прокомментировал смерть певца Виталий Мельничук.

Пользователи сети выражают искренние соболезнования семье и близким Владимира Цемко.

Скриншот поста (facebook.com/gala.abramuk)

Ранее Styler писал о том, что перестало биться сердце тренера футбольной академии "Подолье", бывшего футболиста, мастера спорта Украины и настоящего патриота хмельницкого "Подолья" Виталия Балицкого. 22 августа ему должно было исполниться 40 лет.

Видео: РБК-Украина