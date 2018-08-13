Був справжнім патріотом: помер відомий український співак

Ілюстративне фото (УНІАН)

Помер видатний учасник знаменитого українського хору "Осанна"

У Чернівцях помер відомий співак, учасник хору "Осанна" Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ Володимир Цьомко. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила волонтер Галина Абрам'юк.

Володимир Цьомко помер 11 серпня. Останнім часом співак дуже хворів, смертельна хвороба не давала йому спокою, але він все одно намагався побороти недугу.

Володимир Цьомко (фото: facebook.com/gala.abramuk)

"Наполегливий патріот був! Твердий і енергійний українець! Земля пухом. Слава Україні! Героям Слава! Це щиро, вичерпно і правдиво про Володимира Цьомка", - прокоментував смерть співака Віталій Мельничук.

Користувачі мережі висловлюють щирі співчуття родині та близьким Володимира Цьомка.

Скріншот поста (facebook.com/gala.abramuk)

Раніше Styler писав про те, що перестало битися серце тренера футбольної академії "Поділля", колишнього футболіста, майстра спорту України і справжнього патріота хмельницького "Поділля" Віталія Балицького. 22 серпня йому повинно було виповнитися 40 років.

Відео: РБК-Україна