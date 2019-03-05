Как разговаривать с россиянами: Подервянский дал рецепт

Подервянский сказал как разговаривать с россиянами (фото: РБК-Украина)

Лесь Подервянский рассказал, что надо сделать, чтобы русский тебя уважал

Лесь Подервянский, который ранее рассказал о том, чем отличаются россияне от людей во всем мире, и зачем им надо захватывать чужие территории, раскрыл секрет, как правильно разговаривать с россиянами. Об этом он заявил в программе "Realpolitik с Александром Хоруженком".

По словам художника, мы никак не можем сосуществовать с россиянами, потому что они не воспринимают нас, как самостоятельное государство.

Для россиянина есть такие вещи, как бравада, что мы на всех положить хотели", - говорит писатель.

Подервянский раскрыл секрет, как правильно разговаривать с россиянином, чтобы "заслужить его уважение".

"На самом деле, в частном общении, ты с россиянином никогда не договоришься, пока он не получит от тебя в рожу. Когда он получит в морду, вместо того, чтобы нанести удар в ответ, он встанет из-под стола и скажет: "Мужик, я тебя так уважаю", - заявляет писатель.

Художник считает, что нормальные люди так себя не ведут.

Подервянский сказал как разговаривать с россиянами (видео: YouTube/Oleksandr Khoruzhenko)

К слову, ранее Подервянский резко высказался о том, почему MARUV не надо ни в коем случае представлять Украину на Евровидении.

А также сообщалось, что заявление писателя о стране-агрессоре на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" вызвало восторг украинцев.