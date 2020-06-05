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Рэпершу Alyona Alyona обвинили в расизиме

STYLERПерсоны    05.06.2020 - 13:45
Рэпершу Alyona Alyona обвинили в расизиме
Украинскую рэпершу обвинили в расизме (фото: facebook.com.alyona.alyona official)

Украинский музыкант обвинил хип-хоп исполнительницу в расизме

Украинскую рэпершу Alyona Alyona обвинили в расизме после ее последнего поста, в котором она обратилась к украинцам и сказала, что людям нужно обратить внимание на свою страну, а не США. Обвинения выдвинул певец, участник Нацотбора на Евровидение 2020 Юрий Каналош. Он считает, что артистка поддерживает расизм и совсем не толерантна к другим.

Об этом Калош сказал на видео на своей странице в Instagram.

"Не сравнивайте свои проблемы с проблемами темнокожих людей, нам никогда это не понять! Перед тем как делать пост и говорить что полиция убивает не только темнокожих и это не наша проблема, не забывай о темнокожих украинцах, которые слушают твою музыку, темнокожих украинцах, которых с детства подавляют за цвет их кожи, которых не хотят обслуживать или на которых кричат ​​"эй н***" в метро. Почитай о white privilege", - написал Каналош.

Отметим, что рэперша высказалась на тему протестов, которые всколыхнули США после убийства полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Вот что написала тогда Alyona Alyona.

"Друзья, всем привет. Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегами в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. Хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин, я считаю, что мы должны не молчать про это и говорить про то, что наболело именно у нас. Только вместе мы можем сделать мир лучше и сделать закон действующим. Поэтому я призываю всех: не молчите про такие вопросы, поднимайте их вовне, пусть слышат и знают все, и вместе у нас все получится", - написала певица.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки. Уже задержано около 10 тысяч человек, счет погибших идет на десятки как среди полицейских, так и среди протестующих.

Как мы ранее писали, Alyona Alyona обратилась к украинцам, которые поддерживают беспорядки в США.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Alyona Alyona
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