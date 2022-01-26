Репутация дороже безопасности: Огневич пожаловалась на отсутствие защиты от безумного преследователя

Певица отмечает, что мальчиков с детства учат уметь постоять за себя, тогда как девочки вяжут бантики и играют в куклы. По ее мнению, мир давно не нуждается в принцессах, но последние все равно нуждаются в принцах.

Злата рассказала, как не получила должную защиту от преследователя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Я считаю, мир нуждается в сильных женщинах, с ощущением собственного достоинства. Вот знаете, такого достоинства, на которое можно опереться, как на нерушимую базу. Даже когда вокруг всё рушится и летит к чертям. Многие события последнего года, времени - ну просто супер-сильно укрепили мою базу", - призналась она.

Злата рассказала, как во время очередного преследования, которое припало на канун Нового года, 31 декабря 2021, Злата забежала в холл одного из столичных спортклубов, клиентом которого когда-то была. Но вместо помощи, ее постигло разочарование в человеческой отзывчивости.



Злата призвала девушек быть сильными (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Меня трясло от шока, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне. Но никто из охраны клуба этого не сделал…. У них предписание или что-то там еще … Когда же я сама попыталась это сделать - охрана клуба меня попросила вызвать полицию к соседнему дому, но только не по адресу. Получается, репутация спортивного клуба стоит дороже безопасности человека, который просит о помощи", - возмутилась звезда.