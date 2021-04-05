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Режиссер Герман Ненов рассказал правду о своей работе с украинскими поп-дивами

Автор: Styler

Популярный режиссер и клипмейкер Герман Ненов рассказал о своей работе с украинскими поп-дивами.

Об этом Ненов разоткровенничался в новом выпуске программы PRO:WIDER, ведущим которой является автор-исполнитель и продюсер Влад Дарвин.

В частности, в интервью Герман рассказал об особенностях работы с украинскими артистками и отметил, что к каждому требуется индивидуальный подход.

"Одну артистку нужно разозлить, вторую - похвалить, а третья должна расслабиться. Например, с NK у меня полный коннект, это артистка, с которой мы понимаем и чувствуем друг друга с полуслова. С Олей Поляковой и Натальей Могилевской случаются жаркие споры. Ирина Билык - та, кому не нужно давать много задач - только состояние. Она не любит, когда это состояние перебивают", - признался он.

Герман Ненов (кадр из PRO:WIDER)

Поговорили и о личной жизни режиссера - о детстве, о маме. Именно в эфире PRO:WIDER впервые в жизни режиссер публично признался в том, что в подростковом возрасте у него была инвалидность.

"Я скрыл ее от вступительной комиссии, потому что понимал - иначе меня не возьмут в институт", - откровенно рассказал режиссер.

Герман Ненов дал интервью о личной жизни и работе с украинскими артистами

Ранее мы писали, что украинский режиссер жестко высказался о Насте Приходько.

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