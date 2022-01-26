Счастье в глазах: Каменских в объятиях Потапа заподозрили в беременности
Настя Каменских часто публикует в своем фотоблоге снимки с любимым мужем Потапом. Семейная идиллия всегда умиляет поклонников пары – их нежному и трепетному отношению друг к другу можно только позавидовать.
И вот, певица показала в Instagram очередное милое фото в объятиях любимого.
Уютный кадр сделан в домашней обстановке. Настя престала перед подписчиками без макияжа, с собранными в пучок волосами и в теплом и удобном белоснежном махровом халате. С ней рядом расположился расслабленный Потап.
Потап и Настя Каменских умилили домашним фото (фото: instagram.com/kamenskux)
"Счастье в глазах. На этом фото абсолютно очевидное, пусть каждый человек на свете обретет любовь и будет по-настоящему счастлив", - оставила подпись к романтическому кадру певица.
Ее муж не удержался и ответил под постом любимой. "Ой как я люблю тебя", - обратился Потап к жене.
В комментариях поклонники предположили, что Настя беременна, но пока молчит о своем интересном положении. Не секрет, что артистка мечтает о детях, а Потап и вовсе намерен стать многодетным отцом.
- Беременна?
- Вы словно узнали, что станете мамой
- Настя, вы беременны? В глазах читается что-то очень, очень радостное
- Настенька, вы не в положении часом?
- Краса, беременна
- Ждем уже новости
- Счастливые
- Какие классные!
Потап же записал короткое видео, где похвалил жену за хозяйственность и поцеловал ее в порыве чувств.
"Пока утром я смог только проснуться, моя невероятна жена успела утром приготовить мясо, рыбу, гречку. Настя, за что мне такой подарок судьбы? Моя самая лучшая!" – обратился рэпер к любимой.
Скриншот (instagram.com/realpotap)
В одном из интервью Потап заявлял, что хочет стать отцом пятерых детей. Он даже готов ради этого пожертвовать собственной карьерой.