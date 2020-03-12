Счастье иллюзорно: Заворотнюк обратилась к поклонникам с важным заявлением

Пока Анастасия Заворотнюк проходит лечение, Анна пытается обдумать такое понятие как "счастье" и задает фанатам неоднозначные вопросы. Вероятно, именно проблемы со здоровьем мамы заставили задуматься дочь о таких понятиях. Соответствующая публикация размещена в социальной сети Instagram.

"Что же такое счастье? У Ожегова "счастье - это чувство и состояние полного, высшего удовлетворения", у Ушакова "счастье - это состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью", у Аристотеля "счастье - это деятельность души в полноте добродетели". Так что же оно такое для вас?", - написала Заворотнюк.

Заворотнюк обратилась к поклонникам с важным заявлением (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Девушка отметила, что когда кто-то спрашивает другого о самом счастливом дне, то человек начинает задумываться и затрудняется ответить, а это значит, что понятие "счастья" не такое простое как кажется.

"И хочу подытожить, жизнь не может вся состоять из счастья, счастье - оно моменте и очень бы хотелось чтобы таких моментов в жизни каждого было бы больше. И кстати, по утверждению Фрейда "Задача - сделать человека счастливым - не входила в план сотворения мира". Значит каждый должен сам себе сказать: "Хочешь быть счастливым - будь". Как по вашему: счастье существует на самом деле или оно иллюзорно?", - спросила Заворотнюк.

Подписчики принялись высказывать свои размышления и делиться своим пониманием "счастья", попутно желая скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк:

Анна, вы очень похожи на мамочку! Здоровья ей!

Конечно счастье существует и у каждого оно свое. Я хочу от всей души пожелать Вашей семье счастья и благополучия.

Так похожи на маму...

Счастье - это когда родные живы и здоровы.

Счастье - это когда живы и здоровы твои близкие, спокойствие в душе и чистота помыслов, когда не стыдно за свои поступки.

Заворотнюк рассказала фанатам о счастье

Напомним, что о болезни Заворотнюк всплыла неожиданная информация.

Ранее мы писали о том, что Анастасию Заворотнюк заподозрили в обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.