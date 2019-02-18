ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сдает старик: заплывшего Путина заподозрили в "беременности"

STYLERПерсоны    18.02.2019 - 10:09
Сдает старик: заплывшего Путина заподозрили в "беременности"
Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети в шоке от того, что случилось с лицом и телом президента России

Президент РФ Владимир Путин, которого называют "ботоксным красавчиком", недавно снова продемонстрировал всю красоту своего распухшего от инъекций лица на видео с тренировки по восточным единоборствам.

Также стоит отметить и заметно округлившийся животик, который странно оттопыривается под кимоно президента. Что только не предполагали пользователи Twitter, которые жестко разнесли Путина, и калоприемник, и "беременность тоталитаризмом" и сцену из "Вспомнить все" (брат-близнец живущий в животе мужчины).

Досталось и лицу президента, которое в последнее время вызывает уж очень много вопросов. Тут и "версия Удмурт", и "пчелы покусали", и "почки отказали".

Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (twitter.com)

"Калоприемник, наверное. Все эти сказки про пышущего здоровьем Пыню - полный бред", - написал один из пользователей.

"Версия " Удмурт", видимо", - предположил другой.

"Он уже даже не как человек, а как рептилия выглядит", - провел параллели еще один юзер.

"Сдает старик Кабаев…" - резюмировал пользователь Twitter.

"Заплывшее ботоксное чудовище", - резко высказался еще один "поклонник" Путина.

"Интересно, на каком он месяце беременности?" - предположил юзер.

Сдает старик: заплывшего Путина заподозрили в &quot;беременности&quot;

Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (фото: РБК-Украина)

К слову, недавно Путин сказал, что займется хоккеем, когда перестанет быть президентом. Сразу нашлось много "поклонников" президента, пожелавших ему свернуть шею.

Ранее мы писали, как в Красноярске готовятся к приезду Путина на Универсиаду: срубленные ели втыкают прямо в сугробы, завозят чистый снег, красят фасады и кладут асфальт в 30-тиградусный мороз.

Чуть не убил: отец Путина выколол глаз его матери вилами Надоела работа: Путину предрекли скорую отставку
Новости Украины Владимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь