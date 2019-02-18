Сдает старик: заплывшего Путина заподозрили в "беременности"

Пользователи сети в шоке от того, что случилось с лицом и телом президента России
Президент РФ Владимир Путин, которого называют "ботоксным красавчиком", недавно снова продемонстрировал всю красоту своего распухшего от инъекций лица на видео с тренировки по восточным единоборствам.
Также стоит отметить и заметно округлившийся животик, который странно оттопыривается под кимоно президента. Что только не предполагали пользователи Twitter, которые жестко разнесли Путина, и калоприемник, и "беременность тоталитаризмом" и сцену из "Вспомнить все" (брат-близнец живущий в животе мужчины).
Досталось и лицу президента, которое в последнее время вызывает уж очень много вопросов. Тут и "версия Удмурт", и "пчелы покусали", и "почки отказали".
Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (twitter.com)
"Калоприемник, наверное. Все эти сказки про пышущего здоровьем Пыню - полный бред", - написал один из пользователей.
"Версия " Удмурт", видимо", - предположил другой.
"Он уже даже не как человек, а как рептилия выглядит", - провел параллели еще один юзер.
"Сдает старик Кабаев…" - резюмировал пользователь Twitter.
"Заплывшее ботоксное чудовище", - резко высказался еще один "поклонник" Путина.
"Интересно, на каком он месяце беременности?" - предположил юзер.
Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (фото: РБК-Украина)
К слову, недавно Путин сказал, что займется хоккеем, когда перестанет быть президентом. Сразу нашлось много "поклонников" президента, пожелавших ему свернуть шею.
Ранее мы писали, как в Красноярске готовятся к приезду Путина на Универсиаду: срубленные ели втыкают прямо в сугробы, завозят чистый снег, красят фасады и кладут асфальт в 30-тиградусный мороз.