Сдает старик: заплывшего Путина заподозрили в "беременности"

Пользователи сети в шоке от того, что случилось с лицом и телом президента России

Президент РФ Владимир Путин, которого называют "ботоксным красавчиком", недавно снова продемонстрировал всю красоту своего распухшего от инъекций лица на видео с тренировки по восточным единоборствам.

Также стоит отметить и заметно округлившийся животик, который странно оттопыривается под кимоно президента. Что только не предполагали пользователи Twitter, которые жестко разнесли Путина, и калоприемник, и "беременность тоталитаризмом" и сцену из "Вспомнить все" (брат-близнец живущий в животе мужчины).

Досталось и лицу президента, которое в последнее время вызывает уж очень много вопросов. Тут и "версия Удмурт", и "пчелы покусали", и "почки отказали".

Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (twitter.com)

"Калоприемник, наверное. Все эти сказки про пышущего здоровьем Пыню - полный бред", - написал один из пользователей.

"Версия " Удмурт", видимо", - предположил другой.

"Он уже даже не как человек, а как рептилия выглядит", - провел параллели еще один юзер.

"Сдает старик Кабаев…" - резюмировал пользователь Twitter.

"Заплывшее ботоксное чудовище", - резко высказался еще один "поклонник" Путина.

"Интересно, на каком он месяце беременности?" - предположил юзер.

Путин показал распухшее лицо после ботокса и большой живот (фото: РБК-Украина)

К слову, недавно Путин сказал, что займется хоккеем, когда перестанет быть президентом. Сразу нашлось много "поклонников" президента, пожелавших ему свернуть шею.

Ранее мы писали, как в Красноярске готовятся к приезду Путина на Универсиаду: срубленные ели втыкают прямо в сугробы, завозят чистый снег, красят фасады и кладут асфальт в 30-тиградусный мороз.