Серега ответил на обвинения экс-жены в похищении детей: что сказал рэпер

Рэпер Серега прокомментировал громкий скандал после обвинений бывшей жены Полины Ололо в том, что музыкант забрал сыновей и препятствует их общению с матерью. После ее обвинений Сергей Пархоменко три месяца сохранял молчание относительно данного вопроса, и наконец решил сделать публичное заявление.

В настоящее время идет судебное разбирательство об определении места жительства детей с одним из родителей, но не о лишении родительских прав. Об этом Серега написал в своем Facebook.

Также белорусский музыкант и студент Харьковский авиационного института призвал не драматизировать ситуацию.

"До суда мои дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери - этот факт легко проверить и подтвердить", - говорится в публикации.

Отдельно Серега подчеркивает, что никогда не высказывался о своей экс-супруге негативно и не хотел решать личные вопросы "в формате развлекательного реалити-шоу".

"Она - прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной", - написал артист.

Также Пархоменко ответил на упреки Ололо относительно того, что якобы занимался подделкой документов, имеет зависимость, плохо относится к мальчикам Марку и Платону.

"Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец - я, то есть - недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью. И здесь я, как никто другой, берусь понять ее... Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего, по моему собственному мнению, но, если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание", - отметил Серега.

Артист подчеркивает, что именно поэтому они ждут решения данного вопроса в правовом поле, и "вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии и оценочные суждения в отношении каких-либо высказываний третьих лиц в мой адрес".

"Когда не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд", - резюмировал он.

Напомним, что в феврале бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал детей и удерживает их.

Также Полина Ололо рассказала, что Серега увез сыновей в оккупированный Крым. Она добавила, что решила подать в суд на бывшего супруга.