Шэрон Стоун напугала поклонников внешним видом (фото)

Шэрон Стоун, знаменитая голливудская актриса, которая прославилась благодаря фильму "Оновной инстинкт", вызвала панику среди фанатов своими фотографиями в социальной сети Instagram.

Шэрон Стоун разместила несколько снимков, на которых у нее отчетливо виден уродливый шрам на шее. Так как ранее голливудская звезда неоднократно заявляла о том, что она против хирургического вмешательства во внешность, то полоса на ее шее привела в замешательство поклонников. Они попытались выяснить – это шрам после какой-то травмы или же все-таки признак пластической хирургии.

Шэрон Стоун напугала фанатов (instagram.com/sharonstone)

Шрам, который очень отчетливо виден на фотографиях – тянется поперек горла с правой стороны и имеет форму ровной полосы. Кроме того, он существенно выделяется на бледной коже актрисы.

У Шэрон Стоун обнаружили шрам (instagram.com/sharonstone)

Также поклонники обратили внимание, что лицо 61-летней звезды выглядит более молодо, чем тело. Хотя на коже уже можно рассмотреть пигментные пятна, которые появляются у людей в возрасте.

Выяснилось, что шрам на шее у Шэрон Стоун – это последствие травмы, которую она получила еще в детстве. Шэрон скакала на лошади и налетела во дворе на развешанное белье. Веревка впилась ей в шею и оставила шрам на всю жизнь.

Шэрон Стоун (instagram.com/sharonstone)

Во время съемок шрам скрывался с помощью грима, а на фотосъемках на актрисе была одежда, которая скрывала часть шеи или звезда пользовалась шейными платками и шарфиками.

Шэрон Стоун скрывает шрам с помощью косметики или шарфиков (instagram.com/sharonstone)

Напомним, ранее мы писали о том, что Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии.

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