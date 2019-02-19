Скандалист и гений: 15 невероятных фактов о Карле Лагерфельде

Карл Лагерфельд (фото: Getty Images)

19 февраля не стало Карла Лагерфельда - одного из самых известных дизайнеров всех времен. Мы собрали интересные факты из его биографии

Скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд. Всемирно известному кутюрье было 85 лет. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью, но до последнего продолжал творить.

Мы собрали самые интересные и самые скандальные факты из биографии гения мира моды.

Единственной настоящей любовью Лагерфельда был Жак де Башер. После его смерти в 1989 году модельер поклялся, что будет хранить верность своему спутнику. Слово свое он сдержал: Карл не завел ни семьи, ни детей, ни нового бойфренда.

Собственно, детей Лагерфельд заводить и не планировал никогда. Он говорил: "Я люблю детей, но чужих".

Креативный директор Chanel никогда не скрывал того, что он не является идеальным. Например, он не умел готовить и заправлять кровать. А смартфон использовал исключительно для звонков.

Лагерфельд имел лишний вес. Но все изменило его знакомство с фотографом и дизайнером Эди Слиманом. Работы француза вдохновили Карла на то, чтобы сесть на диету и сбросить 90 фунтов (42 кг)! Он даже написал книгу об этом.

Лагерфельд сотрудничал с Джастином Бибером.

Лагерфельд и Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Лагерфельд был зависим от Pepsi. Говорят, что на светских вечеринках за ним всегда следовал дворецкий с бокалом Pepsi Max на серебряном подносе.

А вот к алкоголю он был равнодушен. Спиртное мгновенно вганяло дизайнера в сон.

Карл очень увлекался фотографией. Как фотограф он организовал несколько выставок своих работ.

В 1980-х годах он проиллюстрировал повесть Ганса Христиана Андерсена "Новый наряд короля".

Дизайнер был героем французского реалити-шоу Signé Chanel в 2005 году.

В 1994 году Лагерфельд попал в громкий скандал после того, как использовал стих из Корана в своей коллекции для Chanel.

Лагерфельд не был сторонником использования меха в моде. Сам его не носил. Более того, пытался не употреблять мяса.

В 2012 году Карл попал в еще один скандал. Он раскритиковал Пипу Миддлтон (сестру Кейт Миддлтон) за ее взгляды. А потом добавил, что ему "не нравится лицо Пипы, зато нравится ее зад".

С 2007 года Лагерфельд владел домом 1820-х годов в Париже. Дом оформлен в стиле модерн и арт-деко.

У Карла осталась кошка по имени Шупетт. В 2013 году он обещал жениться на ней, когда это станет законным.

Лагерфельд и Шупетт (фото: instagram.com/choupettesdiary)

Напомним, что в декабре Лагерфельд провел показ 17-й коллекции Chanel под названием Métiers d'Art. Для этой коллекции дизайнер вдохновился тематикой Древнего Египта, с его богатством и роскошью.