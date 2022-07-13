"Словно сатана пронесся": художница Гапчинская рассказала о разграбленном россиянами доме (фото)

В частности, в первые дни войны из-за опасности Гапчинская вместе с сыном отправилась к старшей дочери в столицу. Первые недели Евгения провела в Киеве, но улицы столицы очень быстро начали пустеть, поэтому она задумалась об эвакуации в Европу.

Решающим фактором стало то, что в подъезде их квартира осталась единственной, где кто-то проживал. Художница с семьей несколько месяцев находилась в Германии. Однако, уже в начале мая вернулась домой.

Из-за психологического состояния художница долго не брала в руки кисти. И только месяц спустя Гапчинская нарисовала первые две послевоенные картины, одна из которых посвящена Борису Джонсону.



Евгения Гапчинская посвятила картину Борису Джонсону (facebook.com/gapchinska)

Дом художницы, который находится в Макаровском районе Киевской области, сейчас непригоден для проживания. Российские оккупанты его изувечили и разграбили.

По словам художницы, сейчас она собирает деньги на покрытие крыши, которое планирует сделать к осени, чтобы спасти дом от непогоды.

Когда Гапчинская увидела все разрушения дома, то взяла их к сердцу очень близко.

"Что мне так болело? Это был дом, где ты спишь, ешь, укладываешь детей спать, ты тут беременная была....Это дом, в котором я зубной щеткой чистила углы. И ты заходишь, а там словно сатана пронесся. Стынет в жилах кровь, у меня ноги подкосились, я ухватилась за кухонную поверхность, которая была постреляна и разодрана, и просто выла и голосила, как зверь", - рассказала Гапчинская.

Евгения Гапчинка показала, как оккупанты разрушили ее дом (скрин с видео)

По ее словам, украинцы умеют мечтать и создавать, а россияне - только разрушают.

Также, еще до полномасштабного вторжения Евгения создала удивительную картинку, на которой девочка с веточкой защищает единорога от стаи тигров. Сейчас художница называет эту работу символической и предчувствием событий.

Евгения Гапчинская показала картину, которая предчувствовала войну (facebook.com/gapchinska)

Муж Гапчинской Дмитрий сейчас воюет в рядах ВСУ пулеметчиком.

Также, кроме внутренних изменений, художница решилась и на радикальные внешние, и решила отрезать волосы. По ее словам, сейчас она желает дышать на полную и новая прическа ей это позволяет делать.

