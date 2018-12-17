Создатель популярных мобильных приложений был найден мертвым

Коллаж РБК-Украина

Полиция не исключает, что причиной смерти стали наркотики

В Нью-Йорке, США был обнаружен мертвым 34-летний создатель мобильных приложений HQ Trivia и Vine Колин Кролл. Об этом сообщает "Голос Америки".

Смерть молодого человека наступила в воскресенье. В полицию позвонил кто-то из друзей программиста и попросил проверить, все ли в порядке у Кролла. Полиция обнаружила его мертвым. На данный момент устанавливаются все обстоятельство произошедшего, а точную причину смерти эксперты смогут назвать только после вскрытия.

Однако по предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

Фото: Колин Кролл (techcrunch.com)

Колин Кролл был известен как создатель двух популярных приложений HQ Trivia и Vine. Свою карьеру он начинал в компании Yohoo. Мобильное приложение HQ Trivia было запущено в 2017 году. Это онлайн-викторина, которая запускалась ежедневно по вечерам. Победителям этой викторины вручались денежные призы. Приложение быстро стало очень популярным.

Ведущий викторины Скотт Роговски, когда узнал о смерти создателя, сообщил, что воскресная викторина отменена, а $25000, которые должен был получить победитель, будут пожертвованы в организацию по защите животных.

Второй сервис, Vine – был мобильным приложением, которое позволило публиковать шестисекундное видео в 2012 году. Это приложение было самым популярным в App Store и им пользовалось более 200 миллионов человек. Приложение было выкуплено компанией Twitter и в 2017 году закрыто.

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