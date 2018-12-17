ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Создатель популярных мобильных приложений был найден мертвым

STYLERПерсона    17.12.2018 - 15:56
Создатель популярных мобильных приложений был найден мертвым
Коллаж РБК-Украина

Полиция не исключает, что причиной смерти стали наркотики

В Нью-Йорке, США был обнаружен мертвым 34-летний создатель мобильных приложений HQ Trivia и Vine Колин Кролл. Об этом сообщает "Голос Америки".

Смерть молодого человека наступила в воскресенье. В полицию позвонил кто-то из друзей программиста и попросил проверить, все ли в порядке у Кролла. Полиция обнаружила его мертвым. На данный момент устанавливаются все обстоятельство произошедшего, а точную причину смерти эксперты смогут назвать только после вскрытия.

Однако по предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

Создатель популярных мобильных приложений был найден мертвым

Фото: Колин Кролл (techcrunch.com)

Колин Кролл был известен как создатель двух популярных приложений HQ Trivia и Vine. Свою карьеру он начинал в компании Yohoo. Мобильное приложение HQ Trivia было запущено в 2017 году. Это онлайн-викторина, которая запускалась ежедневно по вечерам. Победителям этой викторины вручались денежные призы. Приложение быстро стало очень популярным.

Ведущий викторины Скотт Роговски, когда узнал о смерти создателя, сообщил, что воскресная викторина отменена, а $25000, которые должен был получить победитель, будут пожертвованы в организацию по защите животных.

Второй сервис, Vine – был мобильным приложением, которое позволило публиковать шестисекундное видео в 2012 году. Это приложение было самым популярным в App Store и им пользовалось более 200 миллионов человек.  Приложение было выкуплено компанией Twitter и в 2017 году закрыто.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер популярный юморист.

А также писали о том, что умер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник.

Заживо сгорел в авто: подробности жуткой трагедии в Киеве (фото) "Строил планы на будущее...": умер выдающийся украинский ученый
Новости Украины смерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь