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Умер популярный юморист: подробности смерти звезды "Кривого зеркала"

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 15:55
Умер популярный юморист: подробности смерти звезды "Кривого зеркала"
Иллюстративное фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Врачи боролись за жизнь артиста, который находился в реанимации

Скончался популярный юморист, участник "Кривого зеркала" Обид Асомов. Причина смерти 55-летнего артиста – болезнь сердца. Об этом заявил Евгений Петросян на своей странице в Instagram.

Накануне в СМИ была информация о том, что Асомов находится в реанимации. Врачи так и не смогли спасти жизнь артисту.

"Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить еще долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", - написал Петросян.

Юморист получил известность в Узбекистане в 1993 году, где основал свой театр "Обид-А".

В конце 2000-х Евгений Петросян предложил Асомову выступать телепередачах "Кривое зеркало".

В мае 2018 года Асомова назначили директором ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

Умер популярный юморист: подробности смерти звезды &quot;Кривого зеркала&quot;

Обид Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Умер популярный юморист: подробности смерти звезды &quot;Кривого зеркала&quot;

Обид Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Напомним, что недавно умер американский режиссер и сценарист таких культовых сериалов, как "Баффи - истребительница вампиров", "Майк и Молли" и "Настоящая кровь".

Ранее, также сообщалось, что в Одессе ушел из жизни известный украинский ученый-химик Александр Захария. Его возле дома сбил автомобиль.

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