ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ушел из жизни режиссер культовых сериалов

STYLERПерсона    12.12.2018 - 08:55
Ушел из жизни режиссер культовых сериалов
Иллюстративное фото (instagram.com/cinemaniac_ru)

Мужчина работал над сериалом "Баффи - истребительница вампиров"

В среду, 12 декабря, ушел из жизни американский сценарист и режиссер Роб Дехотел, на счето которого такие культовые сериалы, как "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли", "Все схвачено" и "Шоу 70-х". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, причиной гибели 52-летней легенды стал сердечный удар.

Как известно, писатель закончил университет Вебстера со ступенью во средствам массовой коммуникации в 1988 году. Вначале карьеры работал в качестве помощника писателя мыльной оперы "Санта-Барбара" в период с 1990 по 1991 годы. После окончания учебы решил устроится на полный рабочий день.

Прежде всего, Дехотел работал в комедийном жанре, написав сценарии для серии "Никелодоон", "Приключения Пита и Пита", а также реалити-шоу "Хоуп и Глория".

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

Также мы писали, что умер один из самых известных иллюзионистов.

Видео: погибшие в октябре герои (video.rbc.ua)

Ушел из жизни легендарный американский актер Снимки голой Майли Сайрус слили в сеть (фото +18)
Новости Украины сценаристГолливуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь