Ушел из жизни режиссер культовых сериалов

Иллюстративное фото (instagram.com/cinemaniac_ru)

Мужчина работал над сериалом "Баффи - истребительница вампиров"

В среду, 12 декабря, ушел из жизни американский сценарист и режиссер Роб Дехотел, на счето которого такие культовые сериалы, как "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли", "Все схвачено" и "Шоу 70-х". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, причиной гибели 52-летней легенды стал сердечный удар.

Как известно, писатель закончил университет Вебстера со ступенью во средствам массовой коммуникации в 1988 году. Вначале карьеры работал в качестве помощника писателя мыльной оперы "Санта-Барбара" в период с 1990 по 1991 годы. После окончания учебы решил устроится на полный рабочий день.

Прежде всего, Дехотел работал в комедийном жанре, написав сценарии для серии "Никелодоон", "Приключения Пита и Пита", а также реалити-шоу "Хоуп и Глория".

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

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