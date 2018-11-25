ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ушел из жизни один из самых известных иллюзионистов

STYLERПерсона    25.11.2018 - 09:32
Ушел из жизни один из самых известных иллюзионистов
Фото: (twitter.com/emmavolney)

Легенде было 72 года

В субботу, 24 ноября, в Соединенных Штатах скончался известный актер и иллюзионист Ричард Джей Поташ. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Рики Джей, волшебник из "Ночи в стиле буги", скончался. Ему было 72 года", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что популярность иллюзионисту и актеру принесли его карточные фокусы и эксперименты с памятью. Также он снялся в таких картинах, как "Завтра не умрет никогда", "Магнолия" и сериалах "Обмани мения", "Дэдвуд".

Ушел из жизни один из самых известных иллюзионистов

Фото: Рики Джей (wikipedia.org)

Более того, Рики Джей выступал в качестве консультанта в таких фильмах, как "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".

Напомним, скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были "Приключения молодого Индианы Джонса", также он стал кинооператором "Доктора Живаго".

Также мы писали, что умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины актерскончалсяГолливуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь