Ушел из жизни один из самых известных иллюзионистов

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Легенде было 72 года

В субботу, 24 ноября, в Соединенных Штатах скончался известный актер и иллюзионист Ричард Джей Поташ. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Рики Джей, волшебник из "Ночи в стиле буги", скончался. Ему было 72 года", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что популярность иллюзионисту и актеру принесли его карточные фокусы и эксперименты с памятью. Также он снялся в таких картинах, как "Завтра не умрет никогда", "Магнолия" и сериалах "Обмани мения", "Дэдвуд".

Фото: Рики Джей (wikipedia.org)

Более того, Рики Джей выступал в качестве консультанта в таких фильмах, как "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".

Напомним, скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были "Приключения молодого Индианы Джонса", также он стал кинооператором "Доктора Живаго".

Также мы писали, что умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Видео: (video.rbc.ua)