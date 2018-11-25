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Пішов з життя один з найвідоміших ілюзіоністів

STYLERПерсона    25.11.2018 - 09:32
Пішов з життя один з найвідоміших ілюзіоністів
Фото: (twitter.com/emmavolney)

Легенді було 72 роки

У суботу, 24 листопада, у Сполучених Штатах помер відомий актор і ілюзіоніст Річард Джей Поташ. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Рікі Джей, чарівник з "Ночі в стилі бугі", помер. Йому було 72 роки", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що популярність ілюзіоністу і акторові принесли його карткові фокуси і експерименти з пам'яттю. Також він знявся в таких картинах, як "Завтра не помре ніколи", "Магнолія" і серіалах "Обдури мения", "Дедвуд".

Пішов з життя один з найвідоміших ілюзіоністів

Фото: Рікі Джей (wikipedia.org)

Більш того, Рікі Джей виступав в якості консультанта в таких фільмах, як "Престиж", "Ілюзіоніст" і "13 друзів Оушена".

Нагадаємо, помер відомий британський кінорежисер, оператор і сценарист Ніколас Роуг. Найвідомішими його роботами були "Пригоди молодого Індіани Джонса", також він став кінооператором "Доктора Живаго".

Також ми писали, що помер актор серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Відео: (video.rbc.ua)

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