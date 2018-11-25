Пішов з життя один з найвідоміших ілюзіоністів

Легенді було 72 роки
У суботу, 24 листопада, у Сполучених Штатах помер відомий актор і ілюзіоніст Річард Джей Поташ. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
"Рікі Джей, чарівник з "Ночі в стилі бугі", помер. Йому було 72 роки", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що популярність ілюзіоністу і акторові принесли його карткові фокуси і експерименти з пам'яттю. Також він знявся в таких картинах, як "Завтра не помре ніколи", "Магнолія" і серіалах "Обдури мения", "Дедвуд".
Фото: Рікі Джей (wikipedia.org)
Більш того, Рікі Джей виступав в якості консультанта в таких фільмах, як "Престиж", "Ілюзіоніст" і "13 друзів Оушена".
Нагадаємо, помер відомий британський кінорежисер, оператор і сценарист Ніколас Роуг. Найвідомішими його роботами були "Пригоди молодого Індіани Джонса", також він став кінооператором "Доктора Живаго".
Також ми писали, що помер актор серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького".
Відео: (video.rbc.ua)