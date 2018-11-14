Умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого"

Фото: flickr.com/fraerman

В России скончался актер, который учился в мастерской Сергей Герасимова и снялся в более 50 кинокартин

В России на 92 году ушел из жизни актер, известный по работам в классике советского кино "Тихий Дон", а также сериалам "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого" Сергей Юртайкин. Некролог был размещен на сайте ВГИК.

Известно, что Сейгей Юртайкин 1929 года рождения, окончил ВГИК, где учился в мастерской легендарного режиссера Сергей Герасимова и актрисы Тамары Макаровой.

Фото: Сергей Юртайкин

В течении своей актерской карьеры Юртайкин сыграл в более чем 50 кинокартин, в том числе в таких известных фильмах, как "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии сообщила, что Сергея Юртайкина не стало в ночь с 13 на 14 ноября.

Фото: Сергей Юртайкин в фильме "Тихий дон" (teatrkinoaktera.ru)

Известно, что актер скончался в доме своего племянника - священника в Подмосковье. Место и время прощания с актером пока не называются.

Напоминаем, в среду, 7 ноября умер французский композитор и исполнитель, лауреат премии "Оскар" Франсис Ле, который писал музыку к песням Эдит Пиаф, Мирей Матье, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд.

Кроме того сообщалось, что скончался советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Народному артисту Украины было 87 лет.