В Москве прощаются с известным актером Николаем Караченцовым: все подробности

Видео: YouTube/Телеканал 360

В театре "Ленком" в Москве проходит церемония прощания с известным актером Николаем Караченцовым, который скончался после продолжительной болезни 26 октября, не дожив всего один день до своего 74-летия.

Возле театра "Ленком", где Николай Караченцов проработал много лет, ограничили движение транспорта, так как с раннего утра к зданию съезжаются поклонники, друзья и коллеги артиста. Возле входа в театр образовалась длинная очередь.

Прощание продлится до 13:00, а после – состоится отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Известно, что обряд отпевания совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похоронят великого актера на Троекуровском кладбище, а не на Новодевичьем, как ранее сообщала вдова актера Людмила Поргина.

"Там многие его друзья: Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", - так объяснила выбор кладбища Поргина.

Его могила будет находится недалеко от места погребения космонавта Георгия Гречко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный актер театра и кино Николай Караченцов. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

А также мы рассказывали о последнем желании Николая Караченцова и его последних словах, которые он сказал жене.