"Не успели": стало известно о последнем желании Николая Караченцова

Коллаж РБК-Украина

Стало известно, что сказал артист жене перед смертью

В пятницу, 26 октября в Московской онкологической больнице скончался знаменитый актер Николай Караченцов. По предварительной информации, у артиста отказали почки. Ему было 73 года, и он не дожил всего один день до своего дня рождения.

В Telegram-канале Mash сообщили, что последним желанием великого актера было отпраздновать свои 74 года в кругу семьи. Сообщается, что родственники Караченцова уже готовились к празднику и купили все необходимое. Также для праздника в больницу были приглашены друзья актера, так как врачи категорически запретили ему покидать стены больницы.

"Последним желанием Караченцова было увидеть всех друзей на своем дне рождения – завтра. Для праздника было все готово: шары и торт заказали, друзей пригласили – в больницу. Не успели", - сказано в сообщении.

Николай Караченцов до последнего вздоха был уверен, что все будет хорошо. Об этом рассказала его супруга Людмила Поргина. Даже в своих последних словах перед смертью он ей об этом сказал.

"Последние слова Николая Караченцова жене: "Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами", - цитирует актера Telegram-канал Mash.

Скриншот поста (telegram.org/breakingmash)

Напомним, ранее мы писали о том, как актер Николай Караченцов провел свои последние дни.

А также рассказывали о том, чем прославился Николай Караченцов за свою длинную творческую жизнь.