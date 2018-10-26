"Не встигли": стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова

Колаж РБК-Україна

Стало відомо, що сказав артист дружині перед смертю

У п'ятницю, 26 жовтня в Московській онкологічної лікарні помер знаменитий актор Микола Караченцов. За попередньою інформацією, у артиста відмовили нирки. Йому було 73 роки, і він не дожив всього один день до свого дня народження.

У Telegram-каналі Mash повідомили, що останнім бажанням великого актора було відсвяткувати свої 74 роки в колі сім'ї. Повідомляється, що родичі Караченцова вже готувалися до свята і купили все необхідне. Також для свята в лікарню були запрошені друзі актора, так як лікарі категорично заборонили йому покидати стіни лікарні.

"Останнім бажанням Караченцова було побачити всіх друзів на свій день народження – завтра. Для свята було все готове: кульки і торт замовили, запросили друзів – у лікарні. Не встигли", - сказано в повідомленні.

Микола Караченцов до останнього подиху був впевнений, що все буде добре. Про це розповіла його дружина Людмила Поргіна. Навіть у своїх останніх словах перед смертю він їй про це сказав.

"Останні слова Миколи Караченцова дружині: "Не бійся, все буде добре, ми з тобою вінчані. Господь з нами", - цитує актора Telegram-канал Mash.

Скріншот поста (telegram.org/breakingmash)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як актор Микола Караченцов провів свої останні дні.

А також розповідали про те, чим прославився Микола Караченцов за свою довге творче життя.