У Москві прощаються з відомим актором Миколою Караченцовим: усі подробиці

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В театрі "Ленком" в Москві проходить церемонія прощання з відомим актором Миколою Караченцовим, який помер після тривалої хвороби 26 жовтня, не доживши один день до свого 74-річчя.

Біля театру "Ленком", де Микола Караченцов пропрацював багато років, обмежили рух транспорту, так як з раннього ранку до будівлі з'їжджаються шанувальники, друзі і колеги артиста. Біля входу в театр утворилася довга черга.

Прощання триватиме до 13:00, а після – відбудеться відспівування Миколи Караченцова в храмі Воскресіння Словущого на Успенському вражку. Відомо, що обряд відспівування правитиме патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

Великого актора поховають на Троєкуровському кладовищі, а не на Новодівичому, як раніше повідомляла вдова актора Людмила Поргіна.

"Там багато його друзів: Наталя Гундарєва, Любов Поліщук, Владислав Галкін. Йому в такій компанії буде добре", - так пояснила вибір кладовища Поргіна.

Його могила буде знаходиться недалеко від місця поховання космонавта Георгія Гречка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер легендарний актор театру і кіно Микола Караченцов. Причиною його смерті стало онкологічне захворювання.

А також ми розповідали про останне бажання Миколи Караченцова і його останні слова, які він сказав дружині.