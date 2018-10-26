Умер Николай Караченцов: где и когда пройдут похороны великого актера

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Родственники актера сообщили, на каком кладбище будет похоронен артист

Прощание с известным актером Николаем Караченцовым, который скончался утром в пятницу, 26 октября после продолжительной болезни, состоится в понедельник, 29 октября. Об этом сообщают российские СМИ.

Церемония состоится в главном зале московского театра "Ленком", где Караченцов работал много лет. Вопрос о том, будет ли траурное мероприятие открытым или закрытым – пока обсуждается.

"Естественно, что прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре – на сцене "Ленкома" 29 октября", - сказал директор театра Марк Варшавер и добавил, что некоторые организационные моменты пока еще находятся в стадии обсуждения с родственниками великого актера и ситуация может измениться.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов сообщил, что театр поменяет репертуар.

"29-го числа будут похороны, и насколько я знаю, театр поменяет репертуар и в честь Караченцова сыграет "Юнону", – сказал Герасимов и добавил, что вероятнее всего артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Информацию о кладбище подтвердила и вдова Караченцова Людмила Поргина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно последнее желание Николая Караченцова и его последние слова, которые он сказал жене.

А также мы рассказывали о том, как Николай Караченцов провел свои последние дни перед смертью и чего ему не хватало больше всего.

Видео: РБК-Украина