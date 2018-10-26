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Помер Микола Караченцов: де і коли відбудуться похорони великого актора

STYLERПерсона    26.10.2018 - 14:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Родичі актора повідомили, на якому цвинтарі буде похований артист

Прощання з відомим актором Миколою Караченцовим, який помер вранці у п'ятницю, 26 жовтня після тривалої хвороби, відбудеться у понеділок, 29 жовтня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Церемонія відбудеться в головному залі московського театру "Ленком", де Караченцов працював багато років. Питання про те, чи буде траурний захід відкритим або закритим – поки обговорюється.

"Природно, що прощання з Миколою Петровичем пройде у нас в театрі – на сцені "Ленкому" 29 жовтня", - сказав директор театру Марк Варшавер і додав, що деякі організаційні моменти поки ще знаходяться в стадії обговорення з родичами великого актора і ситуація може змінитися.

Голова комісії з культури і масових комунікацій в Мосміськдумі Євген Герасимов повідомив, що театр поміняє репертуар.

"29-го числа буде похорон, і наскільки я знаю, театр поміняє репертуар і в честь Караченцова зіграє "Юнону", – сказав Герасимов і додав, що найімовірніше артиста поховають на Новодівичому кладовищі.

Інформацію про цвинтар підтвердила і вдова Караченцова Людмила Поргіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо останнє бажання Миколи Караченцова і його останні слова, які він сказав дружині.

А також ми розповідали про те, як Микола Караченцов провів свої останні дні перед смертю і чого йому бракувало найбільше.

Відео: РБК-Україна

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