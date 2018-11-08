Умер известный композитор и лауреат премии Оскар

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Франсис Ле скончался в возрасте 86 лет

В среду, 7 ноября умер французский композитор и исполнитель, лауреат премии "Оскар" Франсис Ле, который писал музыку к песням Эдит Пиаф, Мирей Матье, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд. Об этом в Twitter написал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле. Информацию о его смерти подтвердил политик Кристиан Эстрози, выразив соболезнования родственникам и близким Ле.

Фото: (actu.orange.fr)

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, замечательного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов "Мужчина и женщина" и "История любви". Думаю о его семье и близких. Вскоре предложу семье Ле символически назвать в его честь одну из улиц нашего города", - написано в сообщении.

Напомним, что известность композитор приобрёл в начале 1960-х годов. Из 60 написанных Леем саундтреков наиболее популярна музыка к таким кинофильмам, как "Мужчина и женщина" (номинировался на премию "Золотой глобус" за лучшую музыку в 1967 году), "Пассажир дождя", "История любви" и другим. Долго и плодотворно сотрудничал с режиссёром Клодом Лелюшем.

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Видео: (video.rbc.ua)