Помер відомий композитор і лауреат премії Оскар

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Франсіс Ле помер у віці 86 років

У середу, 7 листопада помер французький композитор і виконавець, лауреат премії "Оскар" Франсіс Ле, який писав музику до пісень Едіт Піаф, Мірей Матьє, Френка Сінатри і Елли Фіцджеральд. Про це у Twitter написав мер Ніцци Крістіан Естрозі.

У Франції у віці 86 років помер композитор Франсіс Ле. Інформацію про його смерть підтвердив політик Крістіан Естрозі, висловивши співчуття родичам і близьким Ле.

Фото: (actu.orange.fr)

"З величезним болем я дізнався про смерть Франсіса Ле, чудового музиканта і композитора з Ніцци, якому ми зобов'язані, зокрема, музикою з фільмів "Чоловік і жінка" і "Історія кохання". Думаю про його сім'ю і близьких. Незабаром запропоную сім'ї Ле символічно назвати на його честь одну з вулиць нашого міста", - написано в повідомленні.

Нагадаємо, що популярність композитор придбав на початку 1960-х років. З 60 написаних Леєм саундтреків найбільш популярна музика до таких кінофільмів, як "Чоловік і жінка" (номінувався на премію "Золотий глобус" за кращу музику у 1967 році), "Пасажир дощу", "Історія кохання" та іншим. Довго і плідно співпрацював з режисером Клодом Лелюшем.

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Відео: (video.rbc.ua)