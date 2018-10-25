Умер известный голливудский актер

Фото: Джеймс Карен(baskino.ru)

Звезда Голливуда посвятил индустрии кино около 70 лет

В возрасте 94 лет скончался известный голливудский актер Джеймс Карен. Как сообщает издание "The Hollywood Reporter", Джеймс умер в своем доме в окружении своих родных и близких людей.

Карен отдал около 70 лет своей жизни кинематографу и театру на Бродвее. За такую продолжительную карьеру он снялся в 200 фильмах. Наиболее известные из них – "Полтергейст", "Возвращение живых мертвецов", "Пришельцы с Марса" и "В погоне за счастьем".

У Джеймса Карена осталась лишь супруга, Альба Франческа, с которой они были вместе более 32 двух лет. Известно, что детей у пары не было.

Напомним, в Канаде известный рэпер трагически погиб во время съемок клипа. Парень сорвался с крыла самолета, сначала цеплялся руками, но потом упал и разбился.

До этого сообщалось, что в России во время съемок фильма с Безруковым танк раздавил каскадера. Инцидент произошел 22 октября.

Также мы писали о том, что в 57 лет умер известный американский режиссер, который представил миру такие фильмы, как "Где моя тачка, чувак?" и "Гарольд и Кумар уходят в отрыв".

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Видео: (video.rbc.ua)