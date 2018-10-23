В РФ на съемках фильма с Безруковым танк раздавил каскадера

Видео: YouTube / Следком РФ

В Российской Федерации в Медыне Калужской области во время сьемок военного фильма с участием известного актера Сергея Безрукова танк переехал одного из каскадеров. Инцидент произошел 22 октября на территории недействующего аэродрома, сообщили в Следственном комитете РФ.

В съемке сцены, окончившейся трагедией, участвовали два танка и каскадер - житель Москвы 1987 года рождения. Как отмечается, согласно замыслу танк должен был остановиться на расстоянии примерно 3-х метров от него, однако боевая машина совершила наезд.

Каскадер скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Скрин: YouTube / Следком РФ

По данному факту российские следователи проводят проверку и опрашивают свидетелей происшествия.

Согласно информации из СМИ, инцидент произошел во время съемок пропагандистской картины "Ильинские рубежи".

Скрин: YouTube / Следком РФ

Как сообщалось, в апреле в США скончался самый известный актер-карлик Верн Тройер, известный по фильмам "Остин Пауэрс:Шпион, который меня соблазнил", "Гарри Поттер и философский камень", "Воображариум доктора Парнаса"

Напомним, что во время сьемок 8 сезона "Ходячих мертвецов" умер каскадер Джон Бернекер.

Также мы писали о том, что в Швейцарских Альпах погиб дублер известного актера Дэниэла Крейга каскадер Марк Саттон. Каскадер разбился, совершив прыжок с вертолета в горной местности вблизи Мартиньи.

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Видео: РБК-Украина