У РФ на зйомках фільму з Безруковим танк розчавив каскадера

Відео: YouTube / слідчий комітет РФ
У Російській Федерації у Медині Калузької області під час зйомок військового фільму за участю відомого актора Сергія Безрукова танк переїхав одного з каскадерів. Інцидент стався 22 жовтня на території недіючого аеродрому, повідомили в Слідчому комітеті РФ.
У зйомці сцени, що закінчилася трагедією, брали участь два танка та каскадер - житель Москви 1987 року народження. Як зазначається, згідно із задумом танк мав зупинитися на відстані близько 3-х метрів від нього, однак бойова машина скоїла наїзд.
Каскадер помер по дорозі до лікарні в машині швидкої допомоги.
Скрін: YouTube / слідчий комітет РФ
За даним фактом російські слідчі проводять перевірку та опитують свідків події.
Згідно із інформацією зі ЗМІ, інцидент стався під час зйомок пропагандистської картини "Іллінський рубежі".
Скрін: YouTube / слідчий комітет РФ
Як повідомлялося, у квітні в США помер самий відомий актор-карлик Верн Тройер, відомий за фільмами "Остін Пауерс:Шпигун, який мене спокусив", "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Воображаріум доктора Парнаса"
Нагадаємо, що під час зйомок 8 сезону "Ходячих мерців" помер каскадер Джон Бернекер.
Також ми писали про те, що в Швейцарських Альпах загинув дублер відомого актора Деніела Крейга каскадер Марк Саттон. Каскадер розбився, зробивши стрибок з вертольота в гірській місцевості поблизу Мартіньї.
Відео: РБК-Україна