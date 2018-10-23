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У РФ на зйомках фільму з Безруковим танк розчавив каскадера

STYLERПодії    23.10.2018 - 13:47

Відео: YouTube / слідчий комітет РФ

У Російській Федерації у Медині Калузької області під час зйомок військового фільму за участю відомого актора Сергія Безрукова танк переїхав одного з каскадерів. Інцидент стався 22 жовтня на території недіючого аеродрому, повідомили в Слідчому комітеті РФ.

У зйомці сцени, що закінчилася трагедією, брали участь два танка та каскадер - житель Москви 1987 року народження. Як зазначається, згідно із задумом танк мав зупинитися на відстані близько 3-х метрів від нього, однак бойова машина скоїла наїзд.

Каскадер помер по дорозі до лікарні в машині швидкої допомоги.

У РФ на зйомках фільму з Безруковим танк розчавив каскадера

Скрін: YouTube / слідчий комітет РФ

За даним фактом російські слідчі проводять перевірку та опитують свідків події.

Згідно із інформацією зі ЗМІ, інцидент стався під час зйомок пропагандистської картини "Іллінський рубежі".

У РФ на зйомках фільму з Безруковим танк розчавив каскадера

Скрін: YouTube / слідчий комітет РФ

Як повідомлялося, у квітні в США помер самий відомий актор-карлик Верн Тройер, відомий за фільмами "Остін Пауерс:Шпигун, який мене спокусив", "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Воображаріум доктора Парнаса"

Нагадаємо, що під час зйомок 8 сезону "Ходячих мерців" помер каскадер Джон Бернекер.

Також ми писали про те, що в Швейцарських Альпах загинув дублер відомого актора Деніела Крейга каскадер Марк Саттон. Каскадер розбився, зробивши стрибок з вертольота в гірській місцевості поблизу Мартіньї.

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Відео: РБК-Україна

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