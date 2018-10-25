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Помер відомий голлівудський актор

STYLERПерсона    25.10.2018 - 22:10
Фото: Джеймс Карен(baskino.ru)
Фото: Джеймс Карен(baskino.ru)

Зірка Голлівуду присвятив індустрії кіно близько 70 років

У віці 94 років помер відомий голлівудський актор Джеймс Карен. Як повідомляє видання "The Hollywood Reporter", Джеймс помер у своєму будинку в оточенні своїх рідних і близьких людей.

Карен віддав близько 70 років свого життя кінематографа і театру на Бродвеї. За таку тривалу кар'єру він знявся в 200 фільмах. Найбільш відомі з них – "Полтергейст", "Повернення живих мерців", "Прибульці з Марса" і "В гонитві за щастям".

У Джеймса Карена залишилася лише дружина, Альба Франческа, з якою вони були разом більше 32 двох років. Відомо, що дітей у пари не було.

Нагадаємо, в Канаді відомий репер трагічно загинув під час зйомок кліпу. Хлопець зірвався з крила літака, спочатку чіплявся руками, але потім впав і розбився.

До цього повідомлялося, що в Росії під час зйомок фільму з Безруковим танк розчавив каскадера. Інцидент стався 22 жовтня.

Також ми писали про те, що в 57 років помер відомий американський режисер, який представив світу такі фільми, як "Де моя тачка, чувак?" і "Гарольд і Кумар йдуть у відрив".

Рекомедуємо подивитися:

Відео: (video.rbc.ua)

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