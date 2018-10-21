Умер известный режиссер всемирно популярных американских комедий

Фото: Денни Лейнер (multikino.com)

Его работы знакомы многим по всему миру. Многие комедии являются культовыми

Недавно в возрасте 57 лет ушел из жизни известный американский режиссер и автор популярных голливудских комедий, показавший миру "Где моя тачка, чувак?" и "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", Дэнни Лейнер. Об этом сообщил "Deadline" со ссылкой на на информацию от его коллеги Росса Путмана.

Свою режиссерскую карьеру Дэнни начал в далеком 1996 году, выпустив на экраны полнометражную картину "На дне". Но получил всемирную известность Лейнер после выхода в свет двух его лучших работ: "Где моя тачка, чувак?" и "Гарольд и Кумар уходят в отрыв".

Позже на его работы было сделано несколько сиквелов, но с ними известный режиссер не работал. Но с другой стороны, он вложил свое мастерство в такие сериалы: "Клан Сопрано", "Хулиганы и ботаны", "Офис", "Задержка в развитии", "Девочки Гилмор" и "Как добиться успеха в Америке".

О причинах смерти кинорежиссера не сообщается.

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Видео: (video.rbc.ua)