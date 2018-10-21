Помер відомий режисер всесвітньо популярних американських комедій

Фото: Денні Лейнер (multikino.com)

Його роботи знайомі багатьом по всьому світу. Багато комедії є культовими

Нещодавно у віці 57 років пішов з життя відомий американський режисер і автор популярних голлівудських комедій, що показав світу "Де моя тачка, чувак?" і "Гарольд і Кумар йдуть у відрив", Денні Лейнер. Про це повідомив "Deadline" з посиланням на інформацію від його колеги Роса Путмана.

Свою режисерську кар'єру Денні почав у далекому 1996 році, випустивши на екрани повнометражну картину "На дні". Але отримав всесвітню популярність Льойнер після виходу в світ двох його найкращих робіт: "Де моя тачка, чувак?" і "Гарольд і Кумар йдуть у відрив".

Пізніше на його роботи було зроблено кілька сіквелів, але з ними відомий режисер не працював. Але з іншого боку, він вклав свою майстерність в такі серіали: "Клан Сопрано", "Хулігани і ботан", "Офіс", "Затримка розвитку", "Дівчата Гілмор" і "Як досягти успіху в Америці".

Про причини смерті кінорежисера не повідомляється.

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Відео: (video.rbc.ua)