ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Помер відомий режисер всесвітньо популярних американських комедій

STYLERПерсона    21.10.2018 - 11:40
Фото: Денні Лейнер (multikino.com)
Фото: Денні Лейнер (multikino.com)

Його роботи знайомі багатьом по всьому світу. Багато комедії є культовими

Нещодавно у віці 57 років пішов з життя відомий американський режисер і автор популярних голлівудських комедій, що показав світу "Де моя тачка, чувак?" і "Гарольд і Кумар йдуть у відрив", Денні Лейнер. Про це повідомив "Deadline" з посиланням на інформацію від його колеги Роса Путмана.

Свою режисерську кар'єру Денні почав у далекому 1996 році, випустивши на екрани повнометражну картину "На дні". Але отримав всесвітню популярність Льойнер після виходу в світ двох його найкращих робіт: "Де моя тачка, чувак?" і "Гарольд і Кумар йдуть у відрив".

Пізніше на його роботи було зроблено кілька сіквелів, але з ними відомий режисер не працював. Але з іншого боку, він вклав свою майстерність в такі серіали: "Клан Сопрано", "Хулігани і ботан", "Офіс", "Затримка розвитку", "Дівчата Гілмор" і "Як досягти успіху в Америці".

Про причини смерті кінорежисера не повідомляється.

Нагадаємо, повідомлялося про те, що помер відомий російський актор Малого театру Дмитро Солодовник.

Нагадаємо, що 20 жовтня стало відомо про смерті актриси "Дизель" шоу.

Як повідомлялося раніше, помер видатний українець, який створив цифрове телебачення.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України смертьГолливудрежиссер Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся