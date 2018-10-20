"Молодой и одаренный человек": умер известный российский актер

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Сообщается, что актер сыграл 26 ролей в театре

Актер Малого театра и многих популярных телесериалов Дмитрий Солодовник скоропостижно скончался в возрасте 39 лет. Артиста не стало 19 октября, сообщили в пресс-службе московского Малого театра.

"Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле", — говорится в сообщении пресс-службы театра. Причина смерти актера пока не называется.

Фото: (maly.ru)

Телезрителям актер хорошо знаком по сериалам "Сатисфакция", "Вся такая внезапная", "Паутина" (3-й сезон), "Пятницкий". Также он сыграл в кинофильме "Завещание Ленина".

Дмитрий Солодовник родился 12 января 1979 года. Окончил театральное училище им. Щепкина в Москве. Был учеником Юрия Соломина. В 1999 году поступил на службу в Государственный академический Малый театр. Еще студентом его приняли в труппу театра, где он сыграл 26 ролей.

Напомним, что 20 октября стало известно о смерти актрисы "Дизель" шоу.

Как сообщалось ранее, умер выдающийся украинец, создавший цифровое телевидение.

Ми писали, что 16 октября умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо".

Видео: (video.rbc.ua)