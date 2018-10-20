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"Молода та обдарована людина": помер відомий російський актор

STYLERПерсона    20.10.2018 - 17:33
Фото: (wikimedia.org)
Фото: (wikimedia.org)

Повідомляється, що актор зіграв 26 ролей у театрі

Актор Малого театру і багатьох популярних телесеріалів Дмитро Солодовник раптово помер у віці 39 років. Артиста не стало 19 жовтня, повідомили у прес-службі московського Малого театру.

"Жах, здивування, гіркота втрати, неможливість повірити, що молодої та обдарованої людини більше немає на цій землі", — йдеться в повідомленні прес-служби театру. Причина смерті актора поки не називається.

&quot;Молода та обдарована людина&quot;: помер відомий російський актор

Фото: (maly.ru)

Телеглядачам актор добре відомий за серіалами "Сатисфакція", "Вся така раптова", "Павутина" (3-й сезон), "П'ятницький". Також він зіграв в кінофільмі "Заповіт Леніна".

Солодовник Дмитро народився 12 січня 1979 року. Закінчив театральне училище ім. Щепкіна в Москві. Був учнем Юрія Соломіна. У 1999 році вступив на службу в Державний академічний Малий театр. Ще студентом його прийняли в трупу театру, де він зіграв 26 ролей.

Нагадаємо, що 20 жовтня стало відомо про смерть актриси "Дізель" шоу.

Як повідомлялося раніше, помер видатний українець, який створив цифрове телебачення.

Ми писали, що 16 жовтня помер легендарний футболіст і тренер київського "Динамо".

Відео: (video.rbc.ua)

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