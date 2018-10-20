"Молода та обдарована людина": помер відомий російський актор

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Повідомляється, що актор зіграв 26 ролей у театрі

Актор Малого театру і багатьох популярних телесеріалів Дмитро Солодовник раптово помер у віці 39 років. Артиста не стало 19 жовтня, повідомили у прес-службі московського Малого театру.

"Жах, здивування, гіркота втрати, неможливість повірити, що молодої та обдарованої людини більше немає на цій землі", — йдеться в повідомленні прес-служби театру. Причина смерті актора поки не називається.

Фото: (maly.ru)

Телеглядачам актор добре відомий за серіалами "Сатисфакція", "Вся така раптова", "Павутина" (3-й сезон), "П'ятницький". Також він зіграв в кінофільмі "Заповіт Леніна".

Солодовник Дмитро народився 12 січня 1979 року. Закінчив театральне училище ім. Щепкіна в Москві. Був учнем Юрія Соломіна. У 1999 році вступив на службу в Державний академічний Малий театр. Ще студентом його прийняли в трупу театру, де він зіграв 26 ролей.

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Відео: (video.rbc.ua)