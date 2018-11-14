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Помер актор з серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького"

STYLERПерсона    14.11.2018 - 19:15
Помер актор з серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького"
Фото: flickr.com/fraerman

У Росії помер актор, який навчався в майстерні Сергія Герасимова і знявся в понад 50 кінокартин

У Росії на 92 році пішов з життя актор відомий по роботах у класики радянського кіно "Тихий Дон", а також серіалах "Далекобійники" і "Марш Турецького" Сергій Юртайкин. Некролог був розміщений на сайті ВДІК.

Відомо, що Сейгей Юртайкин 1929 року народження, закінчив ВДІК, де вчився в майстерні легендарного режисера Сергія Герасимова і актриси Тамари Макарової.

Помер актор з серіалів &quot;Далекобійники&quot; і &quot;Марш Турецького&quot;Фото: Сергій Юртайкин (РБК-Україна)

Протягом своєї акторської кар'єри Юртайкин зіграв у понад 50 кінокартин, в тому числі в таких відомих фільмах, як "Вірні друзі" і "Неймовірні пригоди італійців в Росії".

Прес-служба Всеросійського державного інституту кінематографії повідомила, що Сергія Юртайкина не стало в ніч з 13 на 14 листопада.

Помер актор з серіалів &quot;Далекобійники&quot; і &quot;Марш Турецького&quot;

Фото: Сергій Юртайкин у фільмі "Тихий дон" (teatrkinoaktera.ru)

Відомо, що актор помер у будинку свого племінника - священика в Підмосков'ї. Місце та час прощання з актором поки не називаються.

Нагадуємо, у середу, 7 листопада помер французький композитор і виконавець, лауреат премії "Оскар" Франсіс Ле, який писав музику до пісень Едіт Піаф, Мірей Матьє, Френка Сінатри і Елли Фіцджеральд.

Крім того повідомлялося, що помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Народному артисту України було 87 років.

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