Умер легендарный украинский мультипликатор Давид Черкасский

Художник скончался в больнице спустя 2 месяца после госпитализации из-за инсульта
Во вторник, 30 октябюря, скончался советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Народному артисту Украины было 87 лет. Об этом сообщил его близкий друг Александр Меламуд на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что легендарный художник скончался в больнице спустя 2 месяца после госпитализации из-за инсульта.
Скрин: facebook.com/a.melamud
"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна. Грустно", - говорится в публикации.
"Помяните его, пожалуйста. Он этого достоин", - добавил он.
Давид Черкасский (Фото: krkino.com.ua)
Давид Черкасский за свою творческую карьеру 14 анимационных лент, на которых выросли несколько поколений.
Наиболее известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".
В своих фильмах Черкасский совмещал в кадре мультипликацию и игровые съёмки: начиная с настоящего моря, по которому плавают герои "Приключений капитана Врунгеля", заканчивая сочетанием живых актеров и рисованных персонажей в "Острове сокровищ".
Давид Черкасский (Фото: facebook.com/ukraine.culture)
В комментариях под грустной новостью подписчики Меламуда выражают свои глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося мультипликатора Давида Черкасского:
"Достойный и светлый был человек, земля ему пухом...";
"Да что же такое... Такие люди друг за другом уходят";
"Земля пухом. Прекрасный человек и великий режиссер";
"Светлая память... Приятный и простой в общении,с потрясающим чувством юмора.Замечательные мультфильмы,на которых росли и воспитывались...очень жаль...";
"Мои соболезнования"...
Скрин: facebook.com/a.melamud
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Видео: РБК-Украина