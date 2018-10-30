Умер легендарный украинский мультипликатор Давид Черкасский

Давид Черкасский (Фото: facebook.com/ukraine.culture)

Художник скончался в больнице спустя 2 месяца после госпитализации из-за инсульта

Во вторник, 30 октябюря, скончался советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Народному артисту Украины было 87 лет. Об этом сообщил его близкий друг Александр Меламуд на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что легендарный художник скончался в больнице спустя 2 месяца после госпитализации из-за инсульта.

Скрин: facebook.com/a.melamud

"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна. Грустно", - говорится в публикации.

"Помяните его, пожалуйста. Он этого достоин", - добавил он.

Давид Черкасский (Фото: krkino.com.ua)

Давид Черкасский за свою творческую карьеру 14 анимационных лент, на которых выросли несколько поколений.

Наиболее известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

В своих фильмах Черкасский совмещал в кадре мультипликацию и игровые съёмки: начиная с настоящего моря, по которому плавают герои "Приключений капитана Врунгеля", заканчивая сочетанием живых актеров и рисованных персонажей в "Острове сокровищ".

Давид Черкасский (Фото: facebook.com/ukraine.culture)

В комментариях под грустной новостью подписчики Меламуда выражают свои глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося мультипликатора Давида Черкасского:

"Достойный и светлый был человек, земля ему пухом...";

"Да что же такое... Такие люди друг за другом уходят";

"Земля пухом. Прекрасный человек и великий режиссер";

"Светлая память... Приятный и простой в общении,с потрясающим чувством юмора.Замечательные мультфильмы,на которых росли и воспитывались...очень жаль...";

"Мои соболезнования"...

Скрин: facebook.com/a.melamud

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Видео: РБК-Украина