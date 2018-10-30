Помер легендарний український мультиплікатор Давид Черкаський

Давид Черкаський (Фото: facebook.com/ukraine.culture)

Художник помер у лікарні через 2 місяці після госпіталізації через інсульт

У вівторок, 30 октябюря, помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Народному артисту України було 87 років. Про це повідомив його близький друг Олександр Меламуд на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Наголошується, що легендарний художник помер у лікарні через 2 місяці після госпіталізації через інсульт.

Скрін: facebook.com/a.melamud

"Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне. Сумно", - йдеться в публікації.

"Згадайте його, будь ласка. Він цього вартий", - додав він.

Давид Черкаський (Фото: krkino.com.ua)

Давид Черкаський за свою творчу кар'єру 14 анімаційних стрічок, на яких виросли кілька поколінь.

Найбільш відомими з них є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".

У своїх фільмах Черкаський поєднував в кадрі мультиплікацію та ігрові зйомки: починаючи з реального моря, по якому плавають герої "Пригод капітана Врунгеля", закінчуючи поєднанням живих акторів та мальованих персонажів у "Острові скарбів".

Давид Черкаський (Фото: facebook.com/ukraine.culture)

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Відео: РБК-Україна